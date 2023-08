Drie wel héél opvallende namen om de nieuwe Belgische beloftencoach te worden

De Belgische voetbalbond is bezig de jeugdploegen te reorganiseren. Het begint met de aanstelling van de hoofdcoaches. Terwijl de jongere ploegen allemaal al een coach hebben, wordt er nog steeds gezocht naar een hoofdtrainer voor de beloften. Daar zijn nu drie opvallende namen voor verschenen.

Er worden gesprekken gevoerd in Tubeke met de kandidaten. Daarbij ook... Karel Geraerts, die nog geen nieuwe club vond na zijn vertrek bij Union SG. Daarnaast zijn ook Glen De Boeck en Thomas Buffel in beeld.

Buffel is niet zo verrassend, want hij was de laatste jaren assistent van Jacky Mathijssen. De Boeck is wel een opvallende naam, want die zit al sinds november 2019 zonder ploeg na zijn avontuur bij Lokeren. Sindsdien werkte hij vooral als analist.

De nieuwe coach moet er snel komen, want op 1 september moet er al een selectie bekendgemaakt worden voor de kwalificatiematch tegen Kazachstan voor het EK 2025.

Intussen werd ook al bekend dat Wesley Sonck de U19 onder zijn hoede neemt en Sébastien Pocognoli de U18. Thomas Vermaelen krijgt de U20 en wordt ook assistent van Pocognoli.