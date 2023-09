Mario Balotelli laat opnieuw van zich horen: "Hij denkt dat de regels alleen voor anderen gelden en niet voor hem"

Mario Balotelli heeft zich voor een zoveelste keer onmogelijk gemaakt bij zijn club. De Italiaan is uit de kern gezet bij het Zwitserse FC Sion.

Het Enfant Terrible wil deze zomer alsnog een transfer naar Saudi-Arabië forceren, en daar zijn ze bij Sion niet van gediend. De transfermarkt sluit in Saudi-Arabië later dan in de meeste Europese competities, waardoor de transfer nog kan plaatsvinden.

"Mario heeft het vertrouwen dat we hem gaven niet terugbetaald", aldus voorzitter Christian Constantin. "Ook heeft hij ons niet terugbetaald voor de financiële inspanningen die we hebben gedaan. Hij denkt dat de regels alleen voor anderen gelden en niet voor hem."

"Er is een club uit Saoedi-Arabië geïnteresseerd, maar dat is niet concreet. We zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment traint Mario apart van de eerste selectie."