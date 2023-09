Rode Duivel heeft beslissing genomen over toekomst: "Tijd voor een nieuwe uitdaging"

Koen Casteels speelt intussen al zijn negende seizoen voor Wolfsburg. Volgend jaar loopt zijn contract ten einde bij de Duitse club.

En de tweede doelman bij de Rode Duivels is niet van plan om zijn contract te verlengen. “Voor mij is de tijd gekomen om na negen jaar bij VfL Wolfsburg afscheid te nemen en weer een nieuwe uitdaging aan te gaan”, aldus Casteels.

“Ik heb goed over deze stap nagedacht en ik kijk uit naar wat komen zal. Maar nu zal ik me 100 procent focussen op het huidige seizoen om het best mogelijke te bereiken met Wolfsburg."

Casteels speelt ondertussen al 9 seizoenen voor de Duitse club en was intussen al goed voor 216 Bundesliga-wedstrijden voor De Wolven. Met zijn club wist hij in 2015 de Duitse beker en supercup te winnen.