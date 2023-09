'Will Still in beeld bij andere club in Franse competitie'

Will Still blijft enorm populair in Frankrijk. De trainer van Stade Reims is in beeld voor een nieuwe opdracht.

Will Still begon met 7 op 12 aan de Franse competitie. Hij staat momenteel vierde in de rangschikking van Ligue 1, na Monaco, PSG en Marseille. Bij Olympique Lyon gaat het niet goed. Zondag werd nog met 1-4 verloren van PSG, waardoor de ploeg van John Textor op de allerlaatste plaats in de klassering staat. Volgens de Franse sportkrant L’Equipe lijkt het nu al zeker dat Laurent Blanc na de interlandbreak geen trainer meer is bij Lyon. De krant noemt drie mogelijke opvolgers voor Blanc: Bruno Lage (Botafogo), Thiago Motta (Bologna) en Will Still (Reims). Een mooi rijtje voor onze landgenoot om tussen te staan. Of hij na amper enkele speeldagen al zin heeft in een nieuw avontuur is echter maar zeer de vraag. Volgens L’Equipe zal Still dit niet als een stap vooruit in zijn carrière zien, al wil Lyon wel een moderne en bij voorkeur Franstalige trainer binnenhalen.