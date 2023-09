Supporters KV Oostende leggen alles wat ze weten over slecht bestuur bij hun club op tafel: "Een leugenaar en bedrieger"

KV Oostende heeft 1 punt uit vier matchen. De supporters van de degradant hebben het helemaal gehad met de gang van zaken bij hun club en laten dat duidelijk merken in een open brief.

Wij haalden er de opmerkelijkste passages uit:

"Eind april 2023 heeI Kustboys-voorzitter Peter Van Nuffel een eerste video-onderhoud gehad met aandeelhouders Krishen Sud en Michael Kalt. Dat onderhoud verliep correct, er werden fouten toegegeven, men kon duidelijk aangeven dat Gauthier Ganaye en Paul Conway onbetrouwbare actoren waren. Dat resulteerde in een sportief alsook financieel fiasco. De Amerikaanse aandeelhouders gaven toe de situatie niet genoeg te hebben opgevolgd, waardoor dergelijke wanpraktijken ongestoord zich konden voltrekken."

Er werden toen beloftes gemaakt dat de fouten rechtgezet zouden worden en dat er geïnvesteerd ging worden in lokale verankering. Ganaye vertrok, Nils Vanneste werd sportief directeur, Stijn Vreven werd aangesteld als trainer en Michiel Jonckheere werd aan de sportieve staf toegevoegd.

"De Amerikaanse aandeelhouders hebben de fout gemaakt om de club niet of te weinig op te volgen. Dat lieten ze over aan Paul Conway die hiervan misbruik maakte en zich zelfs op kosten van de club heel Europa liet rondrijden door taxi’s. Deze man is een leugenaar en bedrieger. Men zou deze man voor het leven moeten bannen uit het voetbal."

Het lijkt ons duidelijk dat de aandeelhouders KVO nu volledig hebben opgegeven

"De Amerikaanse aandeelhouders beves8gden ons eind april dat Paul Conway met zijn firma PMG uit de Board of Directors zou worden gezet. Louter statutair is dat vandaag nog steeds niet in orde. Conway mag dan operationeel niet meer betrokken zijn, op papier zetelt hij nog steeds in de Board of Directors van de ‘Ostend Investment Company’. Duurt het dan 4 maanden om iemand officieel te schrappen of spelen hier andere belangen?"

"De transfergelden worden voornamelijk aangewend om de schulden uit het verleden weg te werken. Daarnaast zijn er ook enkele financiële lijken uit de kast gevallen uit de periode van vóór de Amerikanen. Daarom is er ook weinig tot geen budget om transfers te doen. De Amerikanen willen ook geen extra euro meer investeren in de club. Het lijkt ons duidelijk dat de aandeelhouders KVO nu volledig hebben opgegeven."

Een overname is de enige oplossing

"Volgens ons ligt het antwoord dan ook in een overname. Alle signalen leren ons dat de Amerikanen zelf ook van de club af willen. Hopelijk werken ze constructief mee aan een overname, dat is naar ons idee de enige manier om de club terug op de rails te krijgen."