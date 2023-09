Challenger Pro League: KV Oostende wint voor het eerst en geeft de rode lantaarn door, Lierse Kempenzonen verliest

KV Oostende heeft zijn 1e zege van het seizoen geboekt. Zo is het van de laatste plaats weg. Die is nu voor SL 16, waarvan Oostende won.

In de Challenger Pro League stond een degradatietopper op het programma. Met SL 16 en KV Oostende stonden de laatsten in het klassement tegenover elkaar.

Oostende was voor de rust de betere ploeg en via Berte kwam het verdiend op voorsprong. Hij faalde alleen voor doel niet. Enkele minuten later kon Henderson de voorsprong verdubbelen, maar hij faalde vanop de stip. Na de pauze was SL 16 de betere ploeg, maar Oostende hield stand.

Zo boekte Oostende zijn 1e zege van het seizoen en komt het van de laatste plaats weg. Die is nu voor SL 16. Oostende wipte naar een 14e plaats.

Zondagnamiddag moest Lierse Kempenzonen naar Francs Borains. Het verloor met 2-0 na doelpunten van Diallo en Kadiri. Zo staat Francs Borains met 9 punten 4e. Lierse staat 13e met 4 punten.

Deinze won dan weer van Seraing. In het slot maakte Braken de 1-0. Daardoor klom Deinze naar een 5e plaats. Seraing staat 12e.