Noa Lang baalt na makkelijke winst: "Dom, ik ben geïrriteerd"

PSV won zaterdag gemakkelijk van NEC (4-0). Noa Lang speelde weer in de basis, maar moest net na de rust vervangen worden met een blessure. En dat met een wedstrijd tegen Arsenal in het verschiet...

NEC-verdediger Bart van Rooij haalde hem onderuit. "We zien het woensdag wel, even kijken hoe het herstelt", vertelde Lang tegen ESPN. "Het was wel een beetje een domme tackle. Ik was er al langs. Daardoor kreeg ik een beetje last. Het is wel een smetje, daar ben ik een beetje geïrriteerd door. Ja, een wedstrijd tegen Arsenal doe je het voor, daar wil ik bij zijn."

Normaal gezien zou hij woensdag dus fit moeten zijn voor het CL-duel. "Ik had veel zin in vandaag, het hele team had er zin in. Dan baal ik wel dat ik er zo snel uit moet. Het was uit voorzorg, waarom zouden we risico nemen?"

Intussen heeft hij met Hirving Lozano er wel een ferme concurrent bij. "Dat is alleen maar leuk, want we houden elkaar scherp. We leren van elkaar en hebben ook verschillende type spelers. Dat is ook nodig als je kampioen wil worden en hoge ogen wil gooien in de Champions League. Je merkt ook wel dat er met Lozano iemand binnenkomt. Ik heette hem nog welkom toen hij kwam, maar zei er ook bij dat dit eigenlijk zijn club is. Daar moest hij wel om lachen.'