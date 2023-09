Noa Lang is niet blij met beslissing van zijn coach: "Ik ben er geen fan van"

Noa Lang heeft zijn start bij PSV absoluut niet gemist. Hij is er basisspeler en regelmatig beslissend. Tegen Almere City werd hij echter een kwartier voor tijd naar de kant gehaald en daar was hij niet blij mee.

Dat gebeurt wel meer, dat Lang de wedstrijd niet mag uitspelen en daar is hij niet al te blij mee. "Ik vind dat wel vervelend, want het liefst speel ik negentig minuten", vertelde Lang aan VI. "In de laatste twintig minuten van een wedstrijd komt er ook vaak veel ruimte om goals en assists te maken."

"Maar goed, in zo'n wedstrijd als vandaag kan ik het wel begrijpen dat ik er na iets van zeventig minuten wordt uitgehaald. We moeten ook een beetje voorzichtig zijn", aldus Lang, die ook uitleg kreeg van Peter Bosz. "Omdat wij als flankspelers nu eenmaal heel veel energie in wedstrijden leggen. Ik ben er geen fan van, maar af en toe kan ik het wel begrijpen."

We leken woensdag echt slecht, maar we zijn echt een goed team

Na de pandoering tegen Arsenal (4-0) spoelde PSV de ontgoocheling door met een 0-4-zege. "Arsenal-uit was natuurlijk wel een klapje, om eerlijk te zijn. We hadden er meer van verwacht als team en ik denk dat we als team niet onszelf waren. We leken woensdag slecht, maar wij zijn écht een goed team: geloof mij maar."