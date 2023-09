Feyenoord wil match tegen Ajax niet uitspelen: 'Desnoods via de rechter'

De topper tussen Ajax en Feyenoord werd zondag stopgezet. De bezoekers stonden 0-3 op voorsprong.

Bij Feyenoord denken ze er niet aan om het resterende stuk van de wedstrijd op Ajax die zondag stopgezet werd nog uit te spelen. De match werd bij een 0-3-tussenstand definitief gestaakt omdat er herhaaldelijk vuurwerk op het veld werd gegooid in Amsterdam.

De Rotterdammers willen dat de tussenstand omgezet wordt tot de eindstand van dit duel. De bal ligt in het kamp van de voetbalbond om te beslissen wat er met de wedstrijd moet gebeuren.

Deze week de match uitspelen, of dat later op het seizoen doen is geen optie voor Feyenoord. “Als het competitiebestuur dat wel een prima oplossing zou vinden, komt Feyenoord hoe dan ook in het verweer. Desnoods via de rechter, fluisteren ze in Rotterdam”, schrijft Algemeen Dagblad.

Er werd al geopperd dat de match ergens in november zou uitgespeeld worden, maar bij Feyenoord vinden ze dat een nog grotere vorm van competitievervalsing. Tegen dan zou Ajax misschien weer helemaal weer op de rails kunnen staan en de 0-3 alsnog inhalen, zo klinkt het.