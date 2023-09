Kevin De Bruyne heeft een doel voor ogen: 'Dan wil hij opnieuw spelen'

Kevin De Bruyne viel tijdens de eerste competitiematch van Man City uit. Hij is bezig aan een lange revalidatie, maar heeft nu wel een specifiek doel voor ogen.

Kevin De Bruyne was eind vorig seizoen al op de sukkel, maar de eerste match van dit seizoen in de Premier League tegen Burnley zat er snel op. De Rode Duivel ging mankend van het veld en het verdict was bijzonder zwaar.

Een operatie was nodig, maar anderhalve maand later staat in de Daily Star te lezen dat het allemaal goed vooruitgaat voor De Bruyne.

“Hij loopt al zonder krukken en de medische staff van Manchester City denkt dat hij in oktober al weer zal kunnen trainen”, klinkt het heel erg positief.

Het wordt natuurlijk opletten om niet te snel te willen gaan met dit soort blessures, want een fikse terugval blijft in ieder geval mogelijk.

Toch heeft onze landgenoot volgens de Engelse krant een duidelijk doel voor ogen. Hij zou willen spelen op het WK voor clubs. Dat wordt van 12 tot en met 22 december afgewerkt.