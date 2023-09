Kortrijk heeft nieuwe coach nu al beet: wel eentje die al vier jaar niet meer aan de slag was

Eén dag na het ontslag van Edward Still als coach van KV Kortrijk hebben de West-Vlamingen al een nieuwe trainer beet. Al is dat relatief, want het is een oude bekende in het Guldensporenstadion: Glen De Boeck.

De Boeck was eerder al in 2017 aan de slag bij Kortrijk. In zijn eerste seizoen deed hij het er heel goed, het seizoen erop werd hij na een paar mindere resultaten ontslagen. Eerder was hij ook aan de slag bij Cercle Brugge, Beerschot, VVV Venlo, Waasland-Beveren, Moeskroen en Lokeren. Die laatste ploeg dateert wel al van 2019. Nadien deed hij vooral analistenwerk voor tv. Maandag werd Edward Still ontslagen na een 2 op 24. Daarmee heeft KVK de rode lantaarn in zijn bezit. De Boeck moet nu tij keren.