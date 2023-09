Burgemeester van Amsterdam wil drastisch ingrijpen en dreigt met zware sancties na rellen met Ajax-hooligans

Het hooligan-probleem bij Ajax is uit de hand aan het lopen. Na de gebeurtenissen van afgelopen weekend in de Klassieker tegen Feyenoord braken er ook al rellen uit buiten het stadion.

Nu mengt ook de Amsterdamse burgemeester, Femke Halsema zich in het gebeuren. "Het is zó beschamend wat er zondag allemaal is gebeurd. Ajax zal er bij de komende wedstrijden voor moeten zorgen dat er één-op-één wordt gefouilleerd. Ik vind ook dat er netten opgehangen moeten worden bij de F-side (deel van de harde kern, n.v.d.r.), dit kan gewoon niet meer."

"Ook moeten er stadionverboden worden uitgedeeld, desnoods levenslang. Desnoods kan ik dat afdwingen. Wat ik ook vind dat moet gebeuren, al moet de club dat in de eerste instantie zelf doen, is het leeghouden van vakken", gaat Halsema verder bij AD.

"Als er zoveel wangedrag is, bij één groep hooligans... In het uiterste geval kun je zelfs zeggen dat er helemaal niet wordt gespeeld woensdag, maar die beslissing wil je liever nooit nemen."

Woensdagnamiddag zal de wedstrijd Ajax - Feyenoord worden uitgespeeld om 14u in de namiddag. De F-side riep al op om te verzamelen aan het stadion. Nu valt nog af te wachten of het opnieuw tot rellen komt.