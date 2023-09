Verschrikkelijk nieuws voor Sergio Ramos: "Kinderen waren thuis"

Sergio Ramos speelt nog maar een aantal weken bij Sevilla. Nu kreeg de Spanjaard toch al dramatisch nieuws te horen.

Zo is Ramos het slachtoffer geweest van een inbraak. Volgens Spaanse media was de sterspeler zelf niet thuis. Hij was aan het spelen in het Champions League-duel Sevilla - Lens.

Zijn vier kinderen waren het moment van de feiten wel in het huis. Twee personen die voor de kinderen zorgden, waren ook aanwezig in de villa. Gelukkig raakte er niemand gewond. Het incident is bevestigd door de Spaanse politie die een onderzoek doet.

Die dieven maakte een hoop cash, luxekleding en accessoires buit. Het is lang niet de eerste keer dat in Spanje het huis van een profvoetballer beroofd wordt. Er was trouwens enkele jaren geleden al een poging van inbraak bij Ramos, maar toen was hij zelf aanwezig op zijn erf.