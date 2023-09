Coach komt met geruststellende boodschap voor Johan Bakayoko: "Geen vaste beslissing"

PSV is met een 18/18 perfect gestart in de Eredivisie. Tegen Go Ahead Eagles werd het een simpele 3-0.

Op rechtsvoor stond Hirving Lozano voor de tweede keer op rij in de basis, in plaats van Johan Bakayoko. De Mexicaanse flankaanvaller, die overkwam van Napoli, keerde deze zomer terug naar het oude nest van PSV. Peter Bosz kwam voor ESPN met een geruststellende boodschap voor Johan Bakayoko. "Dit is zeker geen vaste beslissing. Johan heeft het bij ons ook heel goed gedaan, maar ik wilde Lozano nu twee keer achter elkaar laten spelen." "Zo kan hij steeds wat stappen maken en Johan heeft dit seizoen steeds alles gespeeld. Ik kan me voorstellen dat Johan liever speelt, maar hij gaat daar nog genoeg aan toe komen."