FC Barcelona en FC Sevilla vechten een robbertje uit in de tribunes

Vrijdagavond staat het duel tussen FC Barcelona en FC Sevilla op het programma. Het zit er alvast bovenhands op tussen de bestuurskamers van beide clubs.

Vrijdag kwam het hoofd van de voornaamste onderzoeksrechtbank in Barcelona met een officiële beschuldiging van omkoping. Daarop besloot Sevilla vrijdag in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen de kampioen de traditionele lunch over te slaan. Ook nemen er geen directeuren van Sevilla plaats in de VIP-box.

Barcelona heeft hier met een fel statement op gereageerd. "Het is een onaanvaardbare overtreding", klaagt Barcelona. "De zogenaamde Negreira-zaak kan niet dienen als excuus voor dergelijke acties, aangezien de gerechtelijke procedure zich in een zeer voortijdige onderzoeksfase bevindt en het standpunt van Sevilla duidelijk vooruitloopt op feiten die in geen enkel geval zijn bevestigd."

"Bovendien verandert de gisteren bekendgemaakte rechterlijke beslissing niets aan de feitelijke en juridische situatie van Barcelona in de procedure", vervolgt Barcelona. "Het is juridisch zeer discutabel en zal door de club op de juiste manier worden behandeld."