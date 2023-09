José Mourinho komt met opvallende statistiek naar buiten, supporters roepen Lukaku en co ter verantwoording

Romelu Lukaku heeft nog maar weinig plezier kunnen beleven aan zijn eerste weken bij AS Roma. Gisteren gingen de Romeinen pijnlijk met 4-1 ten onder op Genoa.

Weinig dat Romelu Lukaku eraan kon doen. Gisterenavond zag hij zijn club kansloos ten onder gaan op Genoa met 4-1. Met 5/18 een archislechte start voor AS Roma, dat momenteel op een troosteloze 16de plaats staat in de Serie A.

Meteen ook de allerslechtste start ooit voor José Mourinho, zo blijkt. “Dit is de slechtste start uit mijn carrière, maar het is ook de eerste keer in de geschiedenis dat Roma aan een seizoen start nadat het twee Europese finales op rij speelde.”

Of dat er iets mee te maken heeft, laten we in het midden, maar het klopt effectief dat Mourinho nog nooit zo slecht aan een seizoen is begonnen als nu. In het seizoen 2015-2016 pakte hij met Chelsea 7/18, zijn tweede slechtste start.

Voor de Roma-fans is het in ieder geval genoeg. “Wij hebben er genoeg van en willen respect, wij willen dat jullie harder werken in het shirt van de club”, riepen zij hun spelers ter verantwoording.