🎥 Liverpool grijpt naast leidersplaats en kijkt naar VAR, die hoofdrol speelt in topper: "Dat is absolute nonsens"

Op het veld van Tottenham kon Liverpool de nieuwe leider worden in de Premier League, maar The Reds lieten dat na. De VAR speelde een hoofdrol in de topper.

Na een laat eigendoelpunt van Joel Matip verloor Liverpool met 2-1 op Tottenham. Na zeldzaam puntenverlies van Manchester City kon Liverpool de nieuwe koploper worden in de Premier League.

In de wedstrijd tegen Spurs pakten de mannen van Klopp maar liefst twee rode kaarten. Na 26 minuten ging Curtis Jones met de studs vol op de enkel van Bissouma staan. De scheidsrechter gaf Jones eerst nog een gele kaart, maar na het herbekijken van de beelden oordeelde de VAR terecht dat de Engelsman een rode kaart verdiende.

Tot zover de goeie ingreep van de VAR. Even later stuurde Mo Salah Luis Díaz diep, die overhoeks knap binnenschoot. 0-1 dachten ze bij Liverpool, maar de grensrechter stak de vlag de lucht in voor offside.

“Hij staat zeker een meter géén offside"

Uit de beelden achteraf blijkt dat Diaz absoluut geen offside stond, en het doelpunt gewoon had moeten tellen. Ongelofelijk dat de VAR hier niet ingreep dus, vonden ze ook bij de Engelse zender beIN Sports.

“Hij staat zeker een meter géén offside. De vraag is: waarom heeft de VAR hun tijd niet genomen om naar de beelden te kijken? En ik aanvaard het argument “we willen de match niet te lang onderbreken” niet. Dat is absolute nonsens”, klinkt het.

Luis Díaz had a goal chalked off by VAR. @richardajkeys and Andy Gray take a closer look... #beINPL #TOTLIV pic.twitter.com/cDSpws1YrY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 30, 2023