Onwaarschijnlijk! Real Madrid-verdediger pakt uit met deze horrortackle bij 3-0-voorsprong

Een wedstrijd op het gemakje uitspelen als je 3-0 voorstaat, dat staat blijkbaar niet in het woordenboek van Real Madrid-verdediger Nacho. Die pakte in de vlotte zege tegen Girona uit met een ware horrortackle.

De wedstrijd kabbelde naar zijn einde toe en we zaten al in de extra tijd toen invaller Portu toch nog de eerredder wou scoren. Maar dat was buiten Nacho gerekend.

Die haalde de aanvaller van Girona onderuit met een vliegende tackle: gestrekt been en studs op het onderbeen van Portu inclusief. De ref trok eerst geel, maar de VAR corrigeerde hem heel snel. Oververdiend rood natuurlijk.

In Spanje zijn de straffen voor een dergelijke tackle niet mals. Er brak ook nog een opstootje uit tussen de spelers na het gebeuren.