Lukaku terug in bloedvorm? "Ik toon op het veld wat ik waard ben"

AS Roma kon afgelopen zondag winnen van Cagliara met 1-4. In de hoofdrol van dit belangrijke duel stond Romelu Lukaku.

Een levensbelangrijk duel was het voor José Mourinho. Die werd bij verlies zo goed als zeker ontslagen bij Roma. Dat was natuurlijk geen optie voor de Portugees.

Zijn ploeg won vlot met 1-4. Lukaku speelde alweer een hoofdrol met twee doelpunten en kwam zo al zeven keer tot scoren in 8 wedstrijden. Het zal voor hem veel deugd doen, zeker na de twijfel die gezaaid werd rond zijn vorm.

"Veel mensen hebben over mij gepraat. Dat doe ik niet. Ik toon op het veld wat ik waard ben. Mourinho en ik heb een speciale band. Want hij gelooft in mij, ik in hem. Hij is hard wanneer dat moet, maar het is de enige manier om beter te worden", citeerde HLN de Rode Duivel.