Peter Vandenbempt maakt balans op van Eden Hazard: "Eén van de besten ter wereld?"

Eden Hazard maakte vandaag bekend dat hij stopt met voetballen. Analist Peter Vandenbempt reageert op het afscheid van de ex-Rode Duivel.

Het zit erop voor Eden Hazard. De ex-Rode Duivel kondigde vandaag zijn voetbalpensioen aan. Commentator en analist Peter Vandenbempt noemt het “doodzonde” dat we hem niet meer op het voetbalveld kunnen zien.

“We kunnen eigenlijk zeggen dat Hazard sinds zijn blessures bij Real Madrid geen voetballer meer is. En dat hij nadien geen nieuwe uitdaging meer aannam, is pijnlijk. Zijn lijdensweg is een verzachtende omstandigheid, maar Hazard is nu toch al een tijdje topfit”, reageert Vandenbempt bij Sporza.

“Hij had nog een paar goeie jaren kunnen hebben in een topcompetitie. Weliswaar aan verminderde voorwaarden, maar dan was er ook geen torenhoge druk meer zoals bij Real. Maar kijk, blijkbaar is Hazard er klaar mee en kan hij het niet nog eens opbrengen omdat dat te doen bij een andere club. Het is tenslotte zijn beslissing en verantwoordelijkheid. Dat moet je respecteren.”

Vandenbempt rekent Hazard dan ook bij de beste voetballers ter wereld, al is het moeilijk om verschillende generaties met elkaar te vergelijken.

“Op zijn absolute piek - rond het WK van 2018 in Rusland - behoorde hij tot de allerbeste van de wereld. Er waren toen vergelijkingen met Ronaldo en Messi - volgens mij een beetje overdreven. In tegenstelling tot hen had Hazard wel niet de onblusbare ambitie om een decennium lang opofferingen te doen.”

Vandenbempt besluit toch met een dubbel gevoel. “Dus gefeliciteerd met je geweldige carrière, Eden. Maar plus était en vous, er zat meer in je”, klinkt het nog.