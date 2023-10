'Real Madrid laat Vinicius Junior nieuw contract tekenen met... onvoorstelbaar hoge afkoopsom'

Vinicius Junior moet de komende seizoenen – samen met Kylian Mbappé? – hét aanvallende geweld van Real Madrid zijn en blijven. Een contractverlenging is alvast klaar om getekend te worden.

De 23-jarige Braziliaan gaat zijn krabbel zetten onder een contract tot medio 2027. Dat laat Fabrizio Romano weten. De deal zal in de loop van volgende week officieel gemaakt worden.

⚪️🇧🇷 Real Madrid are planning to re-schedule formal ceremony for Vinicius Jr contract extension as soon as the president Florentino Pérez tests negative to Covid.



It was scheduled last week... but it will happen in the next weeks. It will include €1B release clause. pic.twitter.com/hXW9gIXEs4