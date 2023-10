Dit is het Koning Boudewijnstadion, waar niemand buiten kan of mag: supporters blijven kalm en steunen elkaar

Het Koning Boudewijnstadion is/was om 22u40 nog hermetisch afgesloten. De omringende metrostations werden ook gesloten. Voor de fans bleef er niets over dan geduldig te wachten tot de ordediensten groen licht geven om te vertrekken.

De steun in het stadion voor de Zweedse fans was trouwens groot. De supporters van België scandeerden massaal 'Sweden, Sweden...' en kregen 'Belgium, Belgium...' als antwoord.

Intussen worden de Zweedse fans overal binnen het stadion in veiligheid gebracht. Een vijftigtal werd naar de perszaal bij de journalisten gebracht. Anderen werden naar de VIP-ruimtes geleid.

Maar op dat moment zaten er dus nog altijd 35.000 mensen in het stadion. Die moesten allemaal veilig weggeleid worden. Iets waar op dat moment geen plan voor was. De veiligheidsdiensten werden massaal opgeroepen. Helikopters raasden rond en over het stadion. Zelfs het leger zou ingeschakeld worden.