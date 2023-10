Heisa in Duitsland: Bayern München-speler middelpunt van kritiek na post rond oorlog in Israël

In Duitsland is een Bayern München-speler het middelpunt van kritiek. Hij deelde pro-Palestijnse berichten op sociale media, waar niet mee gelachen werd bij onze buren.

Zo deelde Noussair Mazraoui een video op Instagram waarin dit gezegd werd. "God, help onze onderdrukte broeders in Palestina om de overwinning te behalen. Moge God genade geven aan de doden, moge God hun gewonden genezen."

Duitse media spraken van pro-Palestijnse uitspraken. "Allereerst wil ik zeggen dat het erg teleurstellend is dat ik moet uitleggen waar ik voor sta. Er is een situatie ontstaan waar duizenden onschuldige mensen worden vermoord", begon Mazraoui tegen BILD.

"Mijn standpunt is dat ik zal werken aan vrede en gerechtigheid in deze wereld. Dit betekent dat ik altijd tegen alle vormen van terrorisme, haat en geweld zal zijn. En dat is iets waar ik altijd achter zal staan", ging hij verder. Opmerkelijke kanttekening is ook dat zijn ploegmaat, Bayern-doelman Daniel Peretz uit Israël komt.