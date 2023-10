Zweedse bondsvoorzitter, bondscoach en aanvoerder laten zich uit over situatie en schetsen gemoedstoestand: "Emotioneel onmogelijk" en "Waar gaat deze wereld heen?"

De Zweden stonden erop om na de match toch uitleg te komen geven over de situatie. Bondsvoorzitter Fredrik Reinfeldt, bondscoach Janne Andersson en aanvoerder Victor Lindelöf kwamen de pers te woord staan.

"De spelers kregen tijdens de rust de melding wat er gebeurd was. Zij en de Belgische ploeg hebben daarop bij UEFA gevraagd om de wedstrijd te staken", aldus Reinfeldt. "Dat is de beste beslissing geweest. De Zweedse spelers hebben families in de tribune. Er zijn 700 fans met een geel shirt in het stadion. De veiligheid van die mensen gaat boven alles. Wij houden van het voetbal maar we hebben ook respect voor het leven."

"Het is nu moeilijk om aan voetbal te denken. We speelden een goede eerste helft. Bij het binnenkomen kregen we de melding. Ik vind het ongelooflijk. Waar gaat deze wereld heen? Verder spelen morgen? Geen idee, maar waarom? België is toch al geplaatst", aldus Andersson, die duidelijk geen zin had om nog eens te moeten spelen.

Lindelöf schetste de situatie tijdens de rust. "Toen ik het nieuws te horen kreeg, heb ik eerst gepraat met mijn teammaats en daarna met de Belgische spelers. Er was meteen grote solidariteit in de kleedkamer van België. Het was emotioneel onmogelijk om voort te spelen. Dit is verschrikkelijk. Dat je met een Zweeds shirt aan op straat wordt vermoord… Jammer genoeg zijn wapens overal tegenwoordig. Ik wil in naam van de spelers mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers."