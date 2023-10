Een nachtmerrie in Brussel: hoe de Rode Duivels en de voetbalbond omgingen met de onderbreking in België - Zweden

Rond middernacht, toen het Koning Boudewijnstadion begon leeg te lopen, verscheen Manu Leroy, CEO van de Belgische voetbalbond, voor de pers om de gebeurtenissen van de avond te vertellen. Een nachtmerrieachtige en dramatische avond voor Zweden.

Wij zijn 'slechts' sportjournalisten en deze beroepskeuze heeft te maken, laten we eerlijk zijn, met de gebruikelijke luchtigheid die voetbal vertegenwoordigt in het dagelijkse nieuws. We zijn geen oorlogsverslaggevers of crisisjournalisten, en de adrenalinestoot die een gebeurtenis als die van maandag teweegbracht, heeft ons respect voor collega's die op dit gebied gespecialiseerd zijn alleen maar vergroot.

Want maandag in het Koning Boudewijnstadion hadden we het maar 45 minuten over voetbal, en nooit zonder de ijzingwekkende beelden uit het centrum van Brussel in ons achterhoofd te houden. Uiteindelijk, meer dan 2 uur nadat de wedstrijd 'niet hervat' werd, kwam Manu Leroy, CEO van de Belgische voetbalbond, een persconferentie geven in plaats van Domenico Tedesco en een Rode Duivel.

Een "onwerkelijke" avond in het Koning Boudewijn Stadion

Zoals het Zweedse hoofd van de beveiliging een uur eerder al had onthuld, bevestigde hij dat de wedstrijd bijna niet was begonnen. "We hadden dit pushbericht ontvangen, dat iedereen waarschijnlijk ook heeft ontvangen, dat er een aanslag was gepleegd in Brussel," begon Leroy.

© Voetbalkrant.com

"We hebben contact gehouden met de politie om te bepalen welke strategie we moesten volgen. De conclusie was dat we niet genoeg informatie hadden over het incident en dat het stadion de veiligste plek was voor onze supporters, maar vooral voor de Zweedse supporters," vervolgde de RBFA-CEO.

De beslissing om de wedstrijd na rust niet te hervatten kwam van Zweedse zijde. "De Zweedse aanvoerder (Victor Lindelöf) vertelde onze aanvoerder dat de Zweden de wedstrijd niet wilden hervatten. Natuurlijk waren we het daarmee eens. De politie nam het toen over en besloot wat te doen."

© photonews

Om een stormloop te voorkomen, werden de fans gevraagd om op hun plaats te blijven zitten op de tribune. Dit werd gevolgd door gezang, met name ter ere van de Zweedse supporters ("Zweden, Zweden"), kortom: de Belgische supporters maakten het beste van een slechte situatie in de kou. Stand per stand, vanaf 23.30 uur liep het stadion leeg.

De Rode Duivels reageerden vol ongeloof, vertelt Manu Leroy. "Het was onwerkelijk wat er gebeurde. Maar al snel kregen we bevestiging van de feiten en begrepen we de ernst van wat er gebeurde. Toen de Zweedse kapitein hun beslissing kwam aankondigen, begrepen we het. De Zweedse spelers werden naar het vliegveld begeleid en de Rode Duivels konden het stadion verlaten zoals ze wilden toen de evacuatie eenmaal was begonnen."

De Zweedse fans verlieten als laatste het Heizelstadion, onder bewaking. De politie garandeerde hen een escorte terug naar hun hotel, want op het moment van schrijven was de moordenaar nog op vrije voeten... Ondertussen werd de terrorist doodgeschoten door de politie.