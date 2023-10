'Ineos-eigenaar investeert anderhalf miljard euro (!) in Manchester United, maar dat wil niét zeggen dat er versterkingen komen'

Manchester United staat aan de vooravond van een paleisrevolutie. De sportieve touwtjes komen (hoogstwaarschijnlijk) in handen van Sir Jim Ratcliffe. Al wil dat niet zeggen dat de kern er binnenkort helemaal anders zal uitzien.

Sir Jim Ratcliffe betaald ruim anderhalf miljard euro voor een kwart van de aandelen van Manchester United. Malcolm Glazer blijft dan wel meerderheidsaandeelhouder, maar de sportieve touwtjes zullen wél bespeeld worden door de eigenaar van Ineos. Dat kan u HIER nalezen.

We hoeven er geen tekening bij te maken: Ratcliffe is niet alleen héél vermogend, maar ook al van kindsbeen af een fervente fan van Manchester United. Al weet The Guardian dat de (gedeeltelijke) overname géén garantie is op forse uitgaven en een nieuwe spelerskern.

Financial Fair Play

De voorbije seizoenen gooiden The Red Devils het geld – zonder succes – door ramen en deuren naar buiten in de hoop opnieuw te kunnen meespelen om de prijzen. Er is dan wel een nieuwe investeerder geland op Old Trafford, maar de Financial Fair Play-regelgeving trekt zich daar niets van aan.