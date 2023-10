Real Madrid-ster komt met officieel statement na nieuw geval van racisme

De speler kaartte racisme in het voetbal al wel vaker aan. Het lijkt echter niet veel uit te halen, want in de Spaanse competitie is en blijft het een gekend probleem.

"Helaas heb ik toegang tot een video van een andere racist, van de wedstrijd van zaterdag, deze keer gemaakt door een kind. Zo jammer dat er niemand is om haar over deze dingen te leren. Ik investeer veel in onderwijs in Brazilië om burgers met een andere houding op te leiden", vertelt Vinicius in een officieel statement volgens Fabrizio Romano.

Volgens Vinicius worden de racistische fans niet genoeg gestraft. "Het gezicht van de racist van dit weekend wordt op verschillende websites te zien gezet. Ik hoop dat de Spaanse autoriteiten hun steentje bijdragen en de wetgeving voor één keer veranderen. Deze mensen moeten ook strafrechtelijk worden gestraft."

"Het zou een geweldige eerste stap zijn om je voor te bereiden op het WK 2030. Ik ben hier om te helpen. Sorry dat ik repetitief klink, maar het is aflevering nummer 10. En het blijft duren", besluit de winger van Real Madrid. Zijn club speelde zaterdag 1-1 gelijk tegen Sevilla.

