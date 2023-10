🎥 Ex-Anderlecht speler kan het ook in Italië en scoort een geweldig doelpunt

Joshua Zirkzee bewees zichzelf in Italië. Zaterdag scoorde de Nederlander een geweldig doelpunt voor Bologna.

In 2021 speelde Joshua Zirkzee een seizoen bij Anderlecht. De spits vormde samen met Christian Kouamé een dodelijk duo in de paars witte aanval. Zirkzee scoorde bij Anderlecht 16 doelpunten in de competitie en gaf negen assists.

Vorig seizoen kocht Bologna Zirkee over van Bayern München voor 8,5 miljoen. In Bologna stond de 22-jarige spits vijf keer in de basis. De Italiaanse club staat momenteel 7de in de stand.

In de wedstrijd tegen Sassuolo liet Zirkzee zien dat hij over een fantastische techniek beschikt. In de derde minuut van de wedstrijd kon Zirkzee een lange bal prefect meenemen om nadien de keeper te omspelen en het leer tegen de netten te werken.