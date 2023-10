Ontvoeringszaak overschaduwt winst van Liverpool tegen het Nottingham Forrest van Orel Mangala

Want een mooie middag had moeten zijn voor Liverpool is eerder één geworden in mineur. Dit ondanks de winst.

Bij Nottingham Forrest stond Orel Mangala in de basis. Hij kon echter weinig beginnen tegen een sterk Liverpool dat iets na een halfuur voetballen op voorsprong kwam via Diogo Jota. Dezelfde Jota stak nadien het shirt in de lucht van zijn ploeggenoot Luis Diaz. Zijn beide ouders werden ontvoert en zijn vader zit nog steeds vast. Darwin Nunez maakte er nadien nog 2-0 van en in de tweede helft klaarde Mohamed Salah de klus voor Liverpool. Hij maakte er nog 3-0 van. Na de wedstrijd reageerde trainer Jürgen Klopp op de traumatische ervaring die Luis Diaz meemaakt. “Het is een zorgwekkende situatie”, zei trainer Jurgen Klopp vooraf. “Voor iedereen van ons. Het was een bijzonder zware nacht. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het is een nieuwe ervaring die ik echt niet nodig had." Diaz zat logischerwijs niet in de wedstrijdselectie en krijgt van zijn trainer en club alle tijd om dit persoonlijk drama op te lossen.