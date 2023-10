Italiaanse kranten halen keihard uit naar Lukaku (maar op de tribunes gingen ze er ook heel hard over)

Romelu Lukaku had geen rol van betekenis bij zijn terugkeer naar Inter. Zijn ex-club won de felbeladen match en Lukaku zelf werd afgemaakt in de Italiaanse sportkranten.

Onder meer de Gazzetta dello Sport buisde hem na zijn prestatie. "Voor Lukaku, de meest geanticipeerde speler van de avond, was het een spookachtige wedstrijd", schrijft de Gazzetta. "De Belg, zoals verwacht veel uitgejouwd, raakte heel weinig ballen aan, zonder ooit een noemenswaardige actie te maken."

"Het kan het effect van het fluiten zijn geweest, of misschien de slechte dag, maar een Lukaku die zo onderuit ging in Italië was zelden gezien. Hij deed alles fout."

Hij nam de ploeg niet op zijn schouders

De Corriere dello Sport sprak over zijn slechtste match in Roma-shirt. "Na een week waarin Lukaku alle mogelijke verwijten moest lezen en horen, speelde Big Rom zijn slechtste wedstrijd voor Roma. Niet dat de ploeg Lukaku hielp, want hij kreeg heel weinig goede ballen. Maar de paar ballen die hij kreeg, liet hij liggen."

"Lukaku droeg het team niet op zijn schouders zoals in zijn eerst maanden bij Roma, maar misschien was het niet eerlijk om hem dat te vragen in deze omstandigheden", zalfde de krant.

Er hard over in tribune

Maar in zulke omstandigheden spelen moet niet gemakkelijk geweest zijn. Op de tribunes klonken 30.000 fluitjes elke keer hij aan de bal kwam en er werden hem ook racistische zaken naar het hoofd gesmeten. Er waren ook opblaasbare bananen voor hem meegenomen...