Indrukwekkend OH Leuven heeft geen kind aan amateurclub Elene-Grotenberge

In de Beker van België stonden op woensdag nog heel wat wedstrijden in de Beker van België op het programma. En daarbij kwamen heel wat eersteklassers in actie uiteraard, altijd tegen een niet-eersteklasser.

OH Leuven nam het in eigen huis op tegen Elene-Grotenberge. Dat is momenteel het nummer 11 in Derde Amateurklasse A. Heel wat niveautjes onder de Leuvenaars dus en dat was er ook aan te zien. Shlomo en Miguel maakten er halfweg de eerste helft al 2-0 van, dankzij Maertens was de tweede helft helemaal een maat voor niets: 3-0 bij de koffie. En ook in de tweede helft gingen de Leuvenaars door op hun elan. Via Banzuzi en een strafschop - omgezet door N'Dri - werd het niet minder dan 5-0. En zo mogen de Leuvenaars makkelijk naar de achtste finales.