Bestuur KV Mechelen neemt besluit over Steven Defour vlak voor levensbelangrijk duel tegen Standard

KV Mechelen ging verbazend onderuit in de zestiende finales van de Croky Cup. Op bezoek bij Knokke werd een blamage geleden. Niet naar de zin van coach Steven Defour. De vraag was of hij nog coach zou zijn dit weekend.

KV Mechelen trok met veel ambitie naar Knokke. In de competitie ging het niet goed met Malinwa en dus kon de Croky Cup soelaas brengen om toch nog iets positiefs van het seizoen te gaan maken. Het werd een pijnlijke uitschakeling na strafschoppen. "Dit is mijn dieptepunt als coach in mijn carrière. We zullen de komende dagen zien wat er zal gebeuren", was Steven Defour meteen na de wedstrijd duidelijk op de persconferentie in Knokke. Op woensdag werd gepraat met het bestuur. Spiegeltje aan de wand En het bestuur bevestigde ook meteen het vertrouwen in Steven Defour. Ze gaan dus met hem door, ook zeker nog dit weekend tegen zijn ex-club Standard. Daar verwachten coach én bestuur wel een reactie van de spelers. "Ik wil enkel door met spelers die voor Mechelen willen spelen. Iedereen moet eens in de spiegel kijken", aldus nog een beschaamde Defour dinsdagavond. De komende dagen wordt het hard werken om er zondag tegen de Rouches te staan.