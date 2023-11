Zeer opvallend: spelers, trainers en media zien Lionel Messi niet als beste nieuwkomer in de MLS

Geen tweede prijs in minder dan een week tijd voor Lionel Messi. De Argentijnse voetbalster won maandag zijn achtste Gouden Bal, maar moest zich bij de trofee voor beste nieuwkomer in de Amerikaanse voetbalcompetitie tevreden stellen met de tweede plaats. De eerste plaats was voor de 28-jarige Griek

Giakoumakis maakte vorig seizoen tijdens de wintermercato de overstap van het Schotse Celtic naar het Amerikaanse Atlanta United. De negentienvoudige Griekse international kende er met zeventien doelpunten in 27 wedstrijden een geweldig debuutseizoen. Messi startte zijn Amerikaanse voetbalavontuur eveneens op indrukwekkende wijze. Hij scoorde en flitste als vanouds en leidde zijn team Inter Miami naar een allereerste eindzege in de Leagues Cup, een bekertoernooi tussen Amerikaanse en Mexicaanse teams. Door een blessure kwam de 36-jarige wereldkampioen de afgelopen periode niet meer aan spelen toe. Zonder hem slaagde Miami er niet in zich te plaatsen voor de play-offs. Giakoumakis kreeg 45,78 procent van de stemmen in een poll bij spelers, trainers en media, Messi 27,28 procent. De Duitser Eduard Löwen (St. Louis City) werd met 15,44 procent derde.





