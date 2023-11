Jonge Belg maakt veel indruk in MLS

Naast Vanzeir, Benteke en Dejaegere speelt er nog een Belg in Major League Soccer. Het gaat om Logan Ndenbe (23).

Logan Ndenbe speelde zondagavond zijn derde MLS play-off wedstrijd voor Kansas City. Nadat hij St. Louis City met 1-4 had ingeblikt, won zijn ploeg de tweede wedstrijd met 2-1.

Ndenbe, die in de eerste wedstrijd al had gescoord, deed dat zondag opnieuw. De linksback heeft nu twee keer gescoord in een paar dagen tijd, hoewel hij dit seizoen het net nog niet eerder had gevonden.