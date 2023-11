Kompany moet niét vrezen voor job, want... hij doet het eigenlijk beter dan verwacht met Burnley

De terugkeer van Burnley FC in de Premier League is vooralsnog een flop. En de eerste Belgische coach op het Engelse hoogste niveau lijkt er weinig tot niets aan te kunnen veranderen. En toch staat Vincent Kompany niét ter discussie.

Met amper vier punten uit elf wedstrijden kampeert Burnley FC onder de spreekwoordelijke degradatiestreep. Het lijkt er momenteel dan ook niet op dat The Clarets een onmiddellijke terugkeer naar The Championship gaan kunnen voorkomen.



Toch wordt voor de prestaties niét in de richting van Vincent Kompany gekeken. De voormalige coach van RSC Anderlecht staat niét ter discussie bij Burnley. Meer zelfs: ook in het stadion is er géén gemor te horen op de tribunes.





Burnley wil ook de komende seizoenen verder met Kompany. The Prince wordt er gezien als een pion voor de lange termijn. En daar veranderen de prestaties niets aan. Integendeel: eigenlijk doet hij het er beter dan verwacht.

Lange termijn



De huidige prestaties waren - gezien het jonge elftal zonder ervaring - ingecalculeerd. Bovendien stond de promotie van vorig seizoen nog niet op de planning. Al is er één man op Turf Moor die gelooft dat Burnley dit nog kan rechttrekken. Zijn naam: Vincent Kompany.