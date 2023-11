Binnenkort verandering voor Arthur Theate, die het moeilijk heeft bij Rennes?

Arthur Theate is bij Stade Rennais van vaste waarde bij het eerste elftal, naar bankzitter veranderd. Deze beslissing nam zijn coach Bruno Genesio.

Arthur Theate is zijn basisplaats bij Rennes kwijt. De afgelopen drie wedstrijden werd hij vervangen door de 18-jarige Jeanüel Belocian.

Het was een beslissing van trainer Bruno Genesio, gemaakt door de wisselvallige prestaties van de Rode Duivel. Terwijl Belocian een bron van voldoening is geweest, is dat niet het geval voor de ploeg van Rennes, die op een trieste 11e plaats staat in Ligue 1.

Is dit genoeg om van coach te veranderen? Volgens L'Equipe komt Genesio nog niet in gevaar. Hij heeft het vertrouwen van de kleedkamer en het bestuur. Toch zijn er logischerwijs twijfels gemoeid. De wedstrijd van zondag tegen het haperende Lyon van John Textor wordt ongetwijfeld een heel belangrijke.