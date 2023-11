Jérémy Doku maakt een grote première vanop de eerste rij mee

Manchester City ontvangt Young Boys Bern dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. Jérémy Doku, met de vorm waarin hij verkeert, zal naar alle verwachtingen spelen. Maar ook een andere Belg zal een belangrijke rol spelen.

De ogen zullen deze dinsdag gericht zijn op de prestaties van Jeremy Doku. De vleugelspeler van Manchester City speelt zichzelf steeds meer in de kijker in de Premier League. Dit weekend opnieuw met een doelpunt en 4 assists tegen Bournemouth.

Maar terwijl Doku nog niet gegarandeerd de hele wedstrijd speelt, zal een andere Belg wel zeker 90 minuten lang op het veld staan.

Scheidsrechter Erik Lambrechts zal de wedstrijd leiden. Het wordt een primeur voor hem in de prestigieuze competitie. Hij had al twee wedstrijden in de voorrondes onder zijn hoede, in 2018 en 2021. Nu maakt hij zijn debuur in de Champions League.