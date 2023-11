Nu hebben de Rode Duivels pas echt een probleem: speler waar geen alternatief voor is, komt niet meer van de bank

De Rode Duivels worden maandag in Tubeke verwacht. Vrijdag maakt Domenico Tedesco zijn selectie bekend. Op één positie zal hij alvast een alternatief moeten verzinnen, want Arthur Theate zit bij Rennes de laatste drie competitiematchen aan... nul minuten.

In de Europa League kwam hij tussendoor tegen Panathinaikos wel nog aan een volledige match, maar daarna verdween hij weer naar de bank. Theate was in de vorige selectie van Tedesco quasi het enige alternatief op de linksachter. Of het moet zijn dat de bondscoach ook Olivier Deman daar ziet evolueren, maar dat is meer een man voor het middenveld.

Het zijn niet de enige kopzorgen die Tedesco heeft. Ook hij wacht in spanning af wat het verdict voor Jan Vertonghen zal worden. De recordinternational heeft na de match tegen Cercle Brugge weer problemen met de enkel. De kans dat hij fit zal geraken, is klein.

Maar soit, de mogelijkheden op de linksachter zijn beperkt. Maxime De Cuyper heeft bij Club Brugge ook zijn basisplaats verloren aan Bjorn Meijer.

Fans Rennes niet blij met Theate

Theate speelt bij Rennes normaal gezien nog altijd als centrale verdediger, maar is dus uit de ploeg verdwenen. Journalist Sacha Tavolieri lanceerde gisteren een tweet om hem te verdedigen, maar kreeg héél veel reactie van supporters van de Franse ploeg, die blijkbaar geen fan zijn van onze landgenoot.

De linksachter is onder Roberto Martinez nooit echt een probleem geweest omdat hij met drie achteraan speelde. En als hij er eentje nodig had, waren er nog altijd Vertonghen en Vermaelen. De spoeling in België op die positie is ook heel dun. Tijd voor de jeugdwerking van de clubs om er wat meer energie in te steken.