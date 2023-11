Hartverscheurend: sportief directeur Sevilla onthult reden voor terugval van Dodi Lukébakio

Dodi Lukébakio (26) was uitstekend begonnen bij Sevilla dit seizoen, maar viel de laatste weken wat terug. De reden daarvoor is persoonlijk en pijnlijk.

Dodi Lukébakio maakte dit seizoen de overstap van het Duitse Hertha Berlijn naar het Spaanse Sevilla voor 10 miljoen euro. En hij maakte meteen indruk met twee goals in zijn eerste vier wedstrijden bij de Spaanse club.

Ook bij de Rode Duivels deed Lukébakio het uitstekend, in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk scoorde hij in oktober twee keer in de 2-3 zege. Bij Domenico Tedesco krijgt Lukébakio ook veel zijn kans, veel meer dan bij Roberto Martinez.

Complicaties zwangerschap

Maar de laatste maand viel Lukébakio wat stil en lukte scoren niet meer. Woensdag tegen Arsenal bleef de Rode Duivel in de Champions League zelfs 90 minuten op de bank. Technisch directeur Victor Orta heeft bij Estadio Deportivo meer uitleg gegeven bij de terugval van Lukébakio.

Er zouden namelijk complicatie opgetreden zijn bij de zwangerschap van zijn vrouw, waardoor Lukébakio enkele keren afreisde naar België, met toestemming van Sevilla. Dat verklaart natuurlijk de mindere prestaties op het veld. Komende week is Lukébakio ook in België voor twee wedstrijden van de Rode Duivels.