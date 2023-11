Vandenbempt boort Koning Boudewijnstadion helemaal de grond in: "Op dat vlak een derdewereldland"

Het Koning Boudewijnstadion is deze week weer onder vuur komen te liggen omwille van de onbespeelbaarheid van het veld. Maar dat veld is niet het enige probleem. De voetbaltempel is volledig voorbijgestreefd.

Ook Peter Vandenbempt geeft bij de podcast Sporza Daily aan dat er eigenlijk niks goed meer aan is. "Ik reis nochtans altijd graag naar een plek waar voetbal wordt gespeeld. Maar het Koning Boudewijnstadion? Dat is een oude barak waar je niet graag naar het voetbal kijkt."

De atletiekpiste zorgt er natuurlijk voor dat je ver van de actie zit, maar dat is niet de belangrijkste reden. "Ik ben al in geweldige stadions geweest waar de tribunes ver van het veld staan. De Heizel is gewoon in alle opzichten geen prettige plek om te vertoeven. Voor de Memorial Van Damme of Beyoncé misschien wel, maar niet voor voetbal."

"En dan is er nog de toegankelijkheid voor de arme supporters die op parking C staan en nadien weg moeten... Een echte lijdensweg is het om dan op de Brusselse Ring te geraken."

Er was ooit het project om op Parking C een nieuw stadion te bouwen, maar dat werd tegen gehouden door Club Brugge omdat Anderlecht er ook in zou gaan spelen. "Het is een blok aan het been van het Belgische voetbal. In elk land heb je moderne arena's die aangepast zijn aan de noden van de nationale ploeg, maar wij zijn op vlak van infrastructuur een derdewereldland."