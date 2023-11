Vincent Kompany gaat de geschiedenisboeken in bij Burnley en behaalt nieuw triest record

Het is een moeilijk seizoen voor Vincent Kompany bij Burnley. Na 13 wedstrijden staan de mannen van Kompany laatste in de stand.

Na 13 wedstrijden in de Engelse eerste klasse heeft Burnley slechts vier punten. Een slecht seizoen tot nu toe voor de mannen van Vincent Kompany. "The Clarets" staan helemaal onderaan de tabel en dreigen te degraderen.

Daarbovenop behaalde coach Vincent Kompany een triestig record bij Burnley. In de 128-jarige geschiedenis van Burnley deed de club het nooit zo slecht. Voor het eerst in de clubgeschiedenis verloor Burnley zes wedstrijden op rij in de Premier League.

Het wordt dus nog serieus knokken voor Kompany om niet te degraderen. Zaterdag speelt Burnley al een belangrijk duel tegen Sheffield United, de 18de in de stand. Bij winst doet Burnley een goede zaak.