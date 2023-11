Opmerkelijk nieuw schandaal in Italië: "Ik zweer dat ik je vermoord"

Na het gokschandaal is er in Italië opnieuw commotie ontstaan. Dit keer gaat het om doodsbedreigingen.

Zo zou Demba Seck, die bij Torino speelt, doodsbedreigingen naar het adres van zijn vriendin hebben gestuurd. Dit nadat hij haar enkele keren verplicht had om mee uit te gaan, terwijl ze dit niet wou.

Ook zou hij gedreigd hebben met het verspreiden van intieme video's. Zijn ex-vriendin kwam met een gelijkaardig verhaal. Ze maakte screenshots en beweert dat de voetballer ook haard met de dood heeft bedreigd. "Als je slechte dingen over mij deelt, zweer ik dat ik je vermoord", zou hij haar gestuurd hebben.

Seck reageerde nog niet op de situatie. Opvallend allemaal wel, want Seck zat afgelopen weekend op de bank met Torino, mét een streep lippenstift op zijn wang. Dit deden een aantal spelers in de Serie A in de strijd tegen geweld richting vrouwen.