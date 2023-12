🎥 Ex-Anderlecht speler Wesley Hoedt maakt een fenomenaal doelpunt voor Watford

Ex-Anderlecht speler Wesley Hoedt speelt momenteel bij Watford in de Engelse tweede klasse. Daar maakte hij een geweldig doelpunt vanop 50 meter.

Watford speelde zaterdag een uitwedstrijd bij Hull City. Het won de wedstrijd met 1-2. Edo Kayembe (ook ex-Anderlecht) opende de score voor Watford in de achtste minuut. Slechts twee minuten later scoorde Scott Twine de gelijkmaker.

In minuut 74 kwam het moment van Wesley Hoedt. De Nederlandse verdediger zag dat de doelman van Hull ver uit zijn goal stond. Met een geniale ingeving besliste Hoedt om de keeper vanop ruim vijftig meter te lobben, met succes!

Matchwinnaar Hoedt maakte zo, zijn tweede doelpunt van het seizoen. Bij Watford is de verdediger een vaste waarde, hij speelde al in elke competitiewedstrijd. Vorig jaar kocht Watford Hoedt over van Anderlecht voor twee miljoen euro.