🎥 Bakayoko doorslaggevend voor PSV in topper tegen Feyenoord

PSV Eindhoven was nog ongeslagen in de Eredivisie en blijft dat ook na 14 wedstrijden na een 1-2-overwinning in de topper bij eerste achtervolger Feyenoord.

Een uur lang kwam er geen schot in de zaak, tot Johan Bakayoko een prachtige assist gaf voor Saibari die de bezoekers op voorsprong bracht.

Nauwelijks enkele minuten later was de match helemaal gespeeld dankzij een doelpunt van Boscagli.Het werd nog spannend toen topschutter Giminez tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer scoorde, maar het bleef bij 1-2.

