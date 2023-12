Drama voor Belgisch toptalent: Maanden aan de kant met dijbeenblessure

Mika Godts liep een flinke blessure op bij de U23 van Ajax. Het Belgische toptalent zal maandenlang aan de kant moeten blijven met een blessure.

Mika Godts was geweldig bezig bij Ajax. Hij bewees zijn waarde week na week bij de U23 en mocht ook regelmatig minuten maken bij de A-ploeg. Toen hij tegen Den Bosch speelde verliep het echter niet volgens plan.

Godts bleef toen haken in het kunstgras en meteen werd duidelijk dat hij een flinke blessure had opgelopen. Hij moest per brancard van het veld gebracht worden.

Dinsdag kwam Ajax zelf met een blessure-update over het 18-jarige talent. 'Godts beëindigde de uitwedstrijd van Ajax U23 tegen FC Den Bosch met een blessure en zal de komende maanden aan de kant staan', klinkt het op de clubwebsite.

'Onderzoek heeft uitgewezen dat Godts een dijbeenblessure heeft opgelopen, waardoor hij voorlopig niet inzetbaar is. De Belg speelde twaalf wedstrijden en scoorde zes keer voor Ajax U23 in de Keuken Kampioen Divisie. Ook speelde hij vijf wedstrijden in de Eredivisie als invaller.'