Makelaars overal ter wereld brengen FIFA (en Infantino) in nauwe schoentjes: nieuwe maatregel zwaar onder vuur

De wereldvoetbalbond FIFA wil de komende wintermercato een betalingsplafond voor voetbalmakelaars invoeren. Of dat ook effectief gaat gebeuren, is nog maar de vraag, want overal ter wereld trokken de makelaars naar de rechtbank.

Vooral in Europa stonden de makelaars op hun achterste poten. Nadat rechters in Duitsland en Spanje al de voorgenomen maximale commissies voor deze beroepsgroep blokkeerden, bepaalde vorige week ook een arbitragecommissie in Engeland dat de FIFA niet op deze manier kan ingrijpen in een economie. Met Engeland als voorvechter wordt het voor de FIFA heel moeilijk om de nieuwe wetgeving door te drukken. En dat is een zware tegenslag voor voorzitter Gianni Infantino, die al acht jaar bezig is met het nieuwe systeem. Hij wou ook examens invoeren voor de makelaars. CAA Base, Wasserman en Stellar trokken naar de rechtbank en dat zijn natuurlijk een paar van de grootste kantoren ter wereld. Ook de clubs zijn er niet echt over te spreken, want zij vrezen dat makelaars hun spelers naar de landen met de grootste salarissen zullen sturen.