Rel in Engeland na zwaar controversiële uitspraken: "Vrouwen zouden niet over mannenvoetbal mogen praten" en "Het is hetzelfde alsof ik over breien zou praten"

Bijvoorbeeld Imke Courtois zal er niet om kunnen lachen. Joey Barton heeft met een paar uitspraken op sociale media heel wat mensen op de achterste poten gekregen. En niet zonder reden, want hij ging nogal vrouwonvriendelijk te keer.

De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur heeft het niet voor de vrouwelijke presentatoren en commentatoren die woensdag op Amazon Prime verslag deden over de Premier League.

Hij liet zich op X volledig gaan. "Vrouwen zouden niet met enige autoriteit iets mogen zeggen over het mannenvoetbal. Kom op, ik ben serieus. Het is een compleet andere sport. Wij mannen zullen de dingen altijd anders zien dan vrouwen.”

“Het vrouwenvoetbal zit in de lift en dat is fantastisch om te zien, maar ik kan vrouwen die over mannenvoetbal praten niet serieus nemen. Vrouwen hebben hun eigen Premier League en Champions League… Alsjeblieft, laat ze wedstrijden uit deze competities becommentariëren."

Elke man die iets anders zegt, is een clown

Uiteraard kwam er veel kritiek op, maar daar trok Barton zich niets van aan. “Elke man die luistert naar vrouwelijke commentatoren of vrouwelijke presentatoren moet zichzelf laten nakijken. Ik blijf bij alles wat ik heb gezegd over vrouwen die het mannenvoetbal becommentariëren.”

“Het is hetzelfde als ik ga praten over breien of over netbal, dat zijn dingen waar ik geen verstand van heb. Sommige mannelijke commentatoren en presentatoren zijn al erg, maar nu zijn we te ver gegaan. Je kunt nu geen wedstrijd meer kijken zonder deze onzin te horen. Elke man die iets anders zegt, is een clown.”