Belgische voetbalbond reageert meteen op veelbesproken interview van Thibaut Courtois

Volgens Thibaut Courtois zal hij nog niet fit genoeg zijn om in doel te staan bij de Rode Duivels op het EK van komende zomer. "Door de blessure zal er sowieso geen EK zijn voor mij. Ik moet eerst de volle honderd procent recupereren en dan plak je er beter geen datum op. Als ik geluk heb, kan ik in mei nog een match voetballen. Maar dan kan je nooit 100% klaar zijn voor een groot toernooi", vertelde Courtois aan Sporza.

De Belgische voetbalbond heeft het interview ook grondig bekeken. Er werd meteen gereageerd via officiële kanalen. De RBFA vindt het jammer.

'Wij betreuren het dat Thibaut Courtois niet zal deelnemen aan EURO 2024 in Duitsland, maar respecteren zijn beslissing. Wij wensen hem een ‚Äč‚Äčspoedig herstel en hopen hem snel weer op het veld te zien', klinkt het.

We regret that Thibaut Courtois will not take part in @EURO2024 in Germany, but respect his decision. We wish him a speedy recovery and hope to see him back on the pitch soon.