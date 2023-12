Eerste Rode Duivel reageert op veelbesproken interview van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois heeft enkele dagen geleden aan Sporza verteld dat hij niet zal meedoen met de Rode Duivels op het komende EK in Duitsland. De doelman haalde bovendien ook nog uit naar Domenico Tedesco.

Volgens Courtois zal hij nog niet 100% fit zijn voor het EK, verklaarde de doelman zelf bij Sporza. Hij verontschuldigde zich tegenover de fans en spelers, maar niet bij Tedesco. Thomas Meunier is de eerste Rode Duivel die reageerde op het hele gebeuren.

"Thibaut heeft zijn keuze gemaakt, het is goed dat hij zich publiekelijk heeft kunnen verontschuldigen", vertelde Meunier bij RTBF. "We kunnen onze beste spelers goed gebruiken en Thibaut is waarschijnlijk de beste keeper ter wereld. Ik vind het dus wat teleurstellend."

Meunier vindt wel dat Courtois niet mag opgeven in slechtere periodes. "Ik hoop dat hij de deur voor de Rode Duivels niet definitief sluit. Als je je land wil vertegenwoordigen, doe je dat niet alleen wanneer het je past."

"Ik hoop dat Thibaut nog op zijn schreden terugkeert. Als zijn revalidatie goed verloopt en hij erin slaagt om sneller op het veld te staan, waarom zou hij zich dan niet beschikbaar stellen voor de nationale ploeg? Het zou fantastisch zijn", besluit Meunier.