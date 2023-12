Martin Heylen hoopt op kerstmirakel: "Mijn club is in gevaar!"

KV Oostende beleeft moeilijke maanden. Begin 2023 was er de degradatie uit de Jupiler Pro League, ondertussen staan de Kustboys door een puntenaftrek zelfs laatste in de Challenger Pro League. En ook de financiële cijfers zijn allerminst rooskleurig.

KV Oostende is het voorbije jaar heel diep afgegeleden. Eerst sportief met de degradatie, daarna ook extrasportief met de financiële malaise. Zonder snelle overnemer lijkt het zelfs een straatje zonder einde te gaan worden voor de Kustboys.

“De sport geraakt dusdanig gecommercialiseerd, het volkse randje verdwijnt. Ook in de media is er véél meer aandacht voor transfers en commerciële deals dan louter voor tactiek en de pure voetbalsport. Eigenlijk evolueert de voetballerij: meer en meer supporteren we voor de business achter de club."

Ik wens geen enkele voetbalfan toe wat de supporters van KV Oostende nu meemaken.

9 punten aftrek, nog amper 7 puntjes en plots allerlaatste in 2de klasse: mijn lievelingsploeg, warme familieclub met toegewijde medewerkers, is in groot gevaar.

Hopen op een kerstmirakel. #kvo — Martin Heylen (@MartinHeylen1) December 21, 2023

"Voetbal kijken verglijdt naar het aanmoedigen van twee ‘winkels’ tegen elkaar, waarbij jonge spelers in de etalage staan", was Martin Heylen een jaar geleden al kritisch in Het Laatste Nieuws. Hij lijkt daar zeker geen ongelijk te hebben.

In een tweet heeft hij deze week naar aanleiding van de puntenaftrek voor Oostende (de club is negen punten kwijt ten gevolge van de financiële problemen) nog eens aan de alarmbel getrokken. Hij hoopt op een kerstmirakel.